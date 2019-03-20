كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنتلي تكشف عن نسخة كوبيه وأخرى مكشوفة من "كونتيننتال GT" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة بنتلي الإنجليزية، في الفترة الأخيرة، عن نسخ جديدة (كوبيه ومكشوفة) من سيارتها كونتيننتال GT الجديدة، حيث قدمت الشركة هذه النسخ بمحرك أصغر من فئة V8، وذلك عوضا عن محرك W16 بسعة 6000 سي سي الذي كانت تقدمه الشركة بموديل 2018 من السيارة.

وتحمل هذه النسخ الجديدة محرك V8 يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وهو بسعة 4000 سي سي وبقوة 542 حصان و770 نيوتن متر من عزم الدوران.

ومع نظام الدفع الكلي المتطور من الشركة تستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة 4 ثواني لنسخة الكوبيه و4.1 ثانية للنسخة المكشوفة، وبسرعة قصوى للنسختين تبلغ 318 كم/ساعة.

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وتحمل النسختين الجديدتين من السيارة إطارات بأطواق (جنوط) 20 بوصة (22 اختيارية)، كما سيتمكن العميل من اختيار بين 10 تصميمات مختلفة لهذه الأطواق، وذلك بالإضافة لإتاحة الشركة هذه السيارات بسبعة ألوان خارجية مختلفة.

أما من الداخل فستتيح الشركة للعميل الاختيار بين عدة ألوان مختلفة للفرش الداخلي للسيارة، كما تضم السيارة شاشة ضخمة تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة، بالإضافة لضم السيارة لنظام صتي محيطي بـ 10 سماعات وبقدرة 650 وات.

وذكرت الشركة الإنجليزية أن السيارتين تم تجهيزهما بالعديد من الوسائل المساعدة للسائق، ومنها على سبيل المثال نظام لبقاء السيارة في حارتها على الطريق، ونظام لمساعدة السائق على القيادة في حالات الزحام على الطريق، ونظام مساعد لركن وإيقاف السيارة.