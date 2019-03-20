كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رولز رويس تكشف عن أيقونتها Phantom الفارهة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة رولز رويس عن الموديل الخاص Tranquillity من أيقونتها Phantom الفارهة، والذي يمتاز بمقصورة تستوحي ملامحها من عالم الفضاء الساحر.

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن مقصورة الموديل الخاص Phantom Tranquillity تمتاز بسقف مضاء بمصابيح LED بشكل يحاكي النجوم في السماء، كما أن التصميم الداخلي للمقصورة يستلهم الجوانب المضيئة والمظلمة من القمر.

كما تتألق المقصورة بحليات من الذهب عيار 18 قيراط لإضفاء المزيد من التفرد والخصوصية على السيارة، التي تتاح بقاعدة العجلات العادية والطويلة.

وأعلنت رولز رويس أن الموديل الخاص Phantom Tranquillity يقتصر إنتاجه على 25 نسخة فقط، غير أنها لم تكشف حتى الآن عن الأسعار.