توابع "فضيحة العوادم".. المفوضية الأوروبية تتوعد شركات السيارات

كتب: باسل الحلواني
يبدو أن تبعات فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم، التي تم الكشف عنها في سبتمبر 2015، لاتزال تمثل عقبة أمام كبريات شركات السيارات، خاصةً في ظل المطالبة المستمرة من المفوضية الأوروبية، لشركات صناعة السيارات في أوروبا بمنح العملاء المزيد من الحوافزللتجاوب مع خطة استدعاء السيارات التي تعمل بمحركات الديزل، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المفوضية للتأكد من سلامة المركبات منذ فضيحة العوادم.
وتستهدف المفوضية الوصول بنسب استدعاء السيارات إلى 90% على الأقل من المستهدف،
وكانت شركة "مرسيدس" الألمانية، قد استدعت نحو 700 ألف مركبة من مختلف أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، عام 2018، للتأكد من سلامة محركاتها.
وتوعدت المفوضية ، شركات السيارات المتقاعسة عن القيام بالاستدعاء، مؤكدة أن من حقها إجراء اختبارات للسيارات على الطرق وإلزام الشركات باستدعاء السيارات المعيبة وفرض غرامات عليها بدايةً من العام القادم.
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