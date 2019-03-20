نائب رئيس "فاو" الصينية : مصر سوق مهم للاستثمار في صناعة السيارات

كتب: باسل الحلواني

>> "جيوشي": اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعاون مع الصين دفعنا للتوجه نحو صناعة السيارات بالتعاون مع "فاو"

قال ليو باوكوان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "فاو" الصينية، العملاقة لصناعة السيارات، إن مصر تعد سوقا مهما للغاية في أفريقيا وبيئة ملائمة للاستثمار في صناعة السيارات .

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده خلال مشاركته في فعاليات "اختبار القيادة للسيارة فاو X40 " والذي أقيم في حلبة"أوتوفروم" بمدينة العبور، بحضور محي الدين جيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة "جيوشي موتورز" الوكيل الحصري لـ"فاو" في مصر ، وخالد جيوشي نائب رئيس مجلس إدارة شركة "جيوشي موتورز"، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة وموزعي وعملاء "فاو" في مصر.

وقال "باوكوان" :"انطلاقا من كون مصر سوقا مهمة للغاية في القارة الأفريقية في مجال صناعة السيارات فقد قدمنا سيارة فاوX40 وهي سيارة SUV مدمجة متميزة تناسب السوق المصري".

وأضاف أنه تم تصميم هذا المنتج استنادا إلى أحدث منصة سيارات FAW وهو معروف بظهوره الحاد والأمان الشديد مع جودة القيادة الفائقة والتكوينات الفخمة والأمان الكثيف ، مؤكدا أن سيارة FAW X40 سوف تخدم المستهلكين المصريين كخيار أفضل في هذا القطاع.

وقدم "باوكوان"الشكر لشركة "جيوشي موتورز" الوكيل الحصري لـ"فاو" في مصر ،مشيرا إلى أن الشركة تتمتع بخبرة غنية ومهنية في مجال صناعة السيارات.

وقال "باوكوان ": " أنا فخور بأن جيوشي موتورز " هي أهم شريك لـ"فاو" في السوق المصري.. وشركتنا ممتعة ومثمرة .. وأتمنى أن يقود اختبار الوسائط X40 تعاوننا إلى مستوى جيد ".

من جانبه ، قال محي الدين جيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة "جيوشي موتورز" : "التزامنا

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تجاه بلدنا العظيمة مصر، وانطلاقا مما تنتهجه سياسة الدولة في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واهتمامه الكبير ومايبذله من جهود جبارة لتحقيق التقدم لمصر في جميع المجالات لتتبوء مكانتها المرموقة بين الأمم وتشجيع سيادته الدائم والمستمر واهتمامه الخاص بتعزيز التعاون مع دولة الصين في كافة المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والصناعي ، فقد شجع ذلك مجموعة "جيوشي موتورز" أن تتخذ خطوة أكبر وأكثر تأثيرا للمساهمة في ذلك وهو ما حدث بالفعل حيث قامت شركة "جيوشي موتورز" بتوقيع اتفاق تعاون استراتيجي وعقد الوكالة الحصري مع شركة "فاو" الصينية العملاقة من أجل تقديم وطرح طرازاتها في مصر على اختلاف موديلاتها".

وأضاف أن الهدف الأكبر هو الدخول في مرحلة تصنيع السيارات لنكون من المساهمين في رفع تلك الصناعة في مصر لاسيما مع اهتمام الدولة الكبير بتطوير تلك الصناعة من خلال استراتيجية جديدة لصناعة السيارات في مصر.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مصنع لتجميع السيارات "فاو" في مصر، لتتحول الشركة من خلال هذا المصنع الرائد من وكيل وموزع للسيارات إلى مجال جديد وهو تجميع السيارات والتجارة فيها "وقد قمنا بعمل دراسات الجدوى الشاملة واللازمة لتقييم هذا الاستثمار الضخم في السوق المصرية".

وقال"جيوشي":"نسعى من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة "فاو" الصينية العملاقة إلى الاهتمام بالعميل من خلال التعرف علي متطلباته ورغباته ولهذا لم نتوقف فقط عند عمليات

البيع والتسويق ولكن عملنا على تقديم خدمة متكاملة من خلال انشاء شبكة مراكز خدمة على أعلى مستوى لتوفير قطع الغيار واجراء عمليات الصيانة وغيرها فضلا عن شبكة توزيع والقيام بالحملات الترويجية المختلفة وصولا إلى هدفنا الأسمى في إرضاء عملائنا الكرام على الوجه الأكمل".

ومن ناحيته ، قال خالد جيوشي نائب رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي موتورز "تم إطلاق 6 طرازات جديدة من العلامة الصينية فاو، تخاطب معظم عملاء السوق المصرية وتشمل السيارات الملاكي وسيارات النقل الثقيل ، كما خصصت شركة جيوشي موتورز، مركزين لخدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار الخاصة بسيارات فاو في منطقة القطامية على أعلى درجة من الكفاءة والمهنية".

وأشاد بالنجاح الكبير للسيارة فاو X40 ومميزاتها في السوق المصري، عن مثيلاتها وتوافر قطع الغيار وانتشار مراكز الخدمة، مشيرا إلى أن سيارة "فاو" X40 بتصميمها الانسيابي المعاصر وامكانياتها الكبيرة ومستوى الأمان العالي ووسائل الراحة التي تتمتع به وتوفيرها الكبير للوقود وتوفر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار تناسب الجميع، تُعد بحق إطلالة جديدة في عالم السيارات تجعلها تحتل الصدارة في اختيارات راغبي اقتناء السيارات الحديثة في السوق المصري .

وأكد "ثقتنا كبيرة في نمو السوق المصري في هذا القطاع الهام وثقته الكبيرة في منتج "فاو" حيث تقدم شركة "جيوشي موتورز" عدة طرازات من انتاج شركة "فاو" الصينية العملاقة استكمالا لخطوتها الأولى مع العملاق الصيني والتي بدأت العام 2017 مع اعلانها عن الشراكة والتعاون الاستراتيجي بينهما والذي لن يقف فقط عند طرح وتقديم كل ما هو جديد من طرازات تنتجها الشركة الصينية الكبيرة بل تتعداها إلى مرحلة التصنيع المحلي لسيارات شركة "فاو".

وقد تم إجراء اختبار القيادة للسيارة فاوX40 بفئاتها المختلفة من جانب الحضور مع عرض محترف للسيارة على حلبة سباق "أوتو فروم" بالعبور بواسطة محترفي القيادة إلى جانب محاضرة توضيحية بواسطة فريق المبيعات في "جيوشي موتورز" عن مزايا السيارة وإمكانياتها التنافسية ومحاضرة توضيحية أخرى لفريق المبيعات وإدارة خدمة ما بعد البيع عن معايير الأمان والسلامة للسيارة "فاو" X40 .