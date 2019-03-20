هل ترك السيارة مفتوحة وفي وضع التشغيل يعد مخالفة مرورية؟

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من ترك السيارة مفتوحة في وضع التشغيل بعد مغادرتها. وكانت التغريدة، كالتالي: “ترك المركبة مفتوحة، وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، يُعدُّ مخالفة مرورية”.

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