الكشف عن بنتلي بنتايجا إصدار “لؤلؤة الخليج”

الخليج ٣٦٥ نت – تعد منطقة الخليج العربي أحد أهم أسواق علامة بنتلي الفاخرة، لذا تحرص الصانعة البريطانية على إطلاق إصدارات فريدة مخصصة للشرق الأوسط بشكل مستمر، حيث تأتي بنتايجا لؤلؤة الخليج “Pearl of the Gulf” من مولينر لتكون أحدثها.

تحتفل الـSUV المخصصة فائقة الفخامة بتراث منطقة الخليج العربي في مجال الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، حيث يأتي الإصدار بطلب خاص من أحد عملاء الشركة بالشرق الأوسط، كي يحصل الطراز على مقصورة فخمة مطعمة بأفخم الأخشاب مع وجود رسم لأحد مراكب الغوص بحثاً عن اللؤلؤ على الجانب الأيمن من لوحة القيادة.

يمزج التصميم الداخلي الفاخر بين الجلود أقمشة الكتان الفاخرة لتوليد مجموعة ألوان مستوحاة من الجمال الطبيعي للؤلؤ، في حين نجد تطريزات بألوان متعاكسة على المقاعد والأبواب من الداخل.

تمتلك بنتايجا الفاخرة أيضاً منفذ تخزين آمن يفتح ببصمة الإصبع فقط كي يسمح للمالك بتخزين أي شئ ثمين يود التأكد من كونه مؤمن بالكامل، إضافة إلى وحدة تخزين أخرى من الألمنيوم الصلب مدمجة بالكونسول الوسطي بجانب سجاد أرضية من صوف الحملان وإضاءة داخلية، مع وجود شارات تحمل اسم مولينر من الخارجية المطلية بلون أبيض لؤلؤي.

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هذا ويأتي الإصدار مكوناً من 5 نسخ تحمل جميعاً محرك بنتلي W12 سعة 6 لتر مزدوج التيربو بقوة 608 حصان و900 نيوتن.متر لعزم الدوران.