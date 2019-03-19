بوجاتي تطور سيارة ليموزين سعرها 3 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – بوجاتي، صانعة أسرع وأغلى السيارات في العالم، تنوي توسيع مجالها عبر إضافة ليموزين كهربائية قد تعيد إحياء الاسم الأسطوري بوجاتي رويال، والتي تم صنع عدد محدود منها في أواخر 1920 لتصبح واحدة من أكثر السيارات الأيقونية في تاريخ الصانعة الفرنسية، ولتمثل السيارة القادمة توجهاً جديداً للشركة حسب تلميحات رئيسها ستيفان فينكيلمان.

فينكيلمان صرح بالتالي: “نتوقع وصول المزيد من التطويرات لشيرون أولاً قبل التوجه لنوع مختلف من السيارات الرياضية.. مستقبل بوجاتي لن يلتزم بالضرورة بأقصى سرعة ممكنة، بل سنركز على الفخامة العصرية بجانب الأداء”.

مجلة Car أشارت في تقرير لها أن سيارة رويال القادمة ستعتمد على منصة بورش J1، والتي تدعم تايكان الكهربائية القادمة هذا العام، على أن تصل بوجاتي ليموزين بحلول 2023.

الغرض من تأخير رويال إلى 2023 -جسب زعم المجلة- هو فتح المجال لبوجاتي لتطوير بطاريات ذات الحالة الصلبة المتطورة، والتي ستحل محل بطاريات ليثيوم أيون الحالية التي تستخدم سوائل وجيل.. ويؤمن الخبراء أن البطاريات الصلبة ستقدم أداء أفضل بكثير ومدى أطول من بطاريات الليثيوم.

من المتوقع ان تصل قوة بوجاتي رويال إلى 870 حصان، وان تأتي بنظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع، وأخيراً تتوقع المجلة سعراً يبدأ من 700,000 يورو، ما يعادل 2.97 مليون ريال.

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بوجاتي رويال:

بوجاتي جاليبير الاختبارية 2009: