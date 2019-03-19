نظرة شاملة على جي ايه سي جي اس4 2019 “صور ومميزات ومواصفات” GAC GS4

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت علامة جي ايه سي مؤخراً كروس أوفر GS4 الصغيرة في المملكة العربية السعودية لدى وكيلها الحصري الجميح للسيارات كي تستطيع منافسة مختلف العلامات الأخرى في الأسواق بفضل جودة سياراتها العالية وخبرتها في تصنيع سيارات اعتمادية عبر تعاونها مع شركات عالمية مختلف مثل فيات وتويوتا وميتسوبيشي وايسوزو التي تصنع سيارتهم بالوكالة بالصين، لذا فإن GS4 ستقدم تجربة مميزة بكل تأكيد نتعرف عليها اليوم عن قرب أكثر.

الخارجية

تأتي جي ايه سي GS4 على هيئة كروس أوفر ذات تصميم عصري ورياضي بشكل انسيابي ذو طابع أنيق مميز عبر خطوطها المنحوتة بدقة بالغة، بداية من مصابيح LED الأمامية الذكية ذات الأضواء النهارية والتوزيع الجيد للإضاءة، وصولاً إلى عجلات 17 إنش وأبعادها المتوسطة التي تأتي بطول 4.5 متر، عرض 1.8 متر وارتفاع 1.7 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.6 متر وحقيبة أمتعة سعتها 450 لتر، وذلك بجانب امتلاكها مساحات أمامية حساسة للأمطار.

الداخلية والتقنيات

بالمقصورة، سنجد داخلية عصرية ذات مستويات جيدة من عزل ضوضاء الهواء الخارجي، حيث تبدأ مميزاتها مع مقاعد أمامية قابلة للتعديل في 6 اتجاهات مع أنظمة تبريد وتدفئة اختيارية بجانب وجود عجلة قيادة جلدية ناعمة الملمس متعددة الوظائف خلف شاشة العدادات الرقمية الملونة وأسفل وفتحة سقف كهربائية ذات الزجاج المظلل، إضافة لوجود كونسول وسطي ذو شاشة 8 إنش داعمة لأنظمة ملاحة برؤية ثلاثية الأبعاد للطريق وإرشادات ملاحة صوتية، في حين تساهم الزخرفات الكرومية بالداخل مع مقبض ناقل الحركة المستوحى من الطائرات بزيادة الشعور بالرفاهية داخل المقصورة العائلية والتي تتمتع بمستوى رحابة معقول بالصف الخلفي من المقاعد مع دعم التحكم بالسيارة عبر تطبيق ذكي للهواتف.

الأمان والراحة

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تهتم جي ايه سي بأمان سياراتها كثيراً، ولهذا نجد GS4 خيار للحصول على 6 وسائد هوائية امامية وجانبية لحماية كافة الركاب في مختلف الاصطدامات، بجانب دعم نظام الثبات الإلكتروني لتحسين التوازن بشكل دائم، دون أن ننسى وجود 6 كاميرات رؤية محيطية تساعد السائق على إدراك ما يحدث في محيط سيارته بالكامل أثناء الركن أو دخول أحد التقاطعات.

بجانب كل هذا، تدعم GS4 أيضاً نظام تثبيت السرعة أنظمة لمنع انغلاق المكابح وتوزيع قوتها الكترونياً، مساعد بنزول التلال ومستشعرات ركن متصلة بكاميرا خلفية لتجربة اسهل بصف السيارة بجانب أنظمة تعليق مستقلة بالأمام والخلف لتحسين تجربة الركوب والراحة حتى على الطرق الغير مستوية بشكل كلي.

المحركات والأسعار

تتاح جي ايه سي GS4 بخيار واحد للمحركات من نوع 4 سلندر تيربو سعة 1.5 لتر ذو قوة 152 حصان و235 نيوتن.متر متصل بناقل أوتوماتيكي 7 سرعات ذو دفع أمامي قادر على التسارع حتى 100 كم/س خلال 9.5، مع معدل استهلاك وقود ممتاز يبلغ 15.3 كم/لتر

هذا وتتاح جي ايه سي GS4 2019 في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من 57,800 ريال حتى 69,900 ريال.