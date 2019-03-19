بنتلي كونتيننتال GT تحصل على نسخ V8 جديدة بقوة 542 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي عن نسختين جديدتين لموديلات كونتيننتال GT و GT كشف الجيل الثالث، كلاهما بمحرك V8 توربو مزدوج جديد سعة 4.0 لتر بقوة 542 حصان وعزم دوران 770 نيوتن.متر.

لنتحدث عن الأداء في الخطوط المستقيمة، حيث تتسارع الكوبيه الجديدة إلى 96 كم\س في 3.9 ثانية، بينما نسخة الكشف الجديدة تصل لنفس السرعة في 4.0 ثانية، بسرعة قصوى 318 كم\س، وستبدأ بنتلي بتوصيل الطلبيات في أواخر العام الحالي في أمريكا وبداية 2020 لباقي أسواق العالم.

وتأتي نسخ V8 الجديدة لكونتيننتال GT و GT كشف بجنوط 20 إنش بشكل قياسي مع إمكانية اختيار جنوط 22 إنش، مع توفر عدة خيارات للطلاء الخارجي، ونظام عادم رباعي وشارة V8.

ننتقل للداخلية التي نرى فيها مقاعد جلدية بـ 20 وضعية مختلفة، مع زخرفات خشبية فاخرة في مختلف أنحاء المقصورة ونظام أوديو بنتلي بعشرة مكبرات صوت بقوة 650 واط.

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ومن مزايا الداخلية الأخرى هي لوحة عدادات رقمية وشاشة عرض لمسية 12.3 إنش يمكن تدويرها وثمانية ألوان مختلفة لبطانة السقف.

وتأتي النسخ الجديدة بعواميد خفيفة أمامية وخلفية مضادة للانقلاب والدحرجة لتوفير “تحكم استثنائي”، مع نظام تعليق هوائي ونظام دفع رباعي فعال وتوجيه كهربائي والمزيد لضمان أفضل تجربة قيادة ممكنة.

بالنسبة لجانب السلامة فكما هو متوقع، تأتي موديلات V8 بمجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق مثل الحفاظ على حارة الطريق والمساعدة في الازدحام والمساعد على الركن والمزيد.