تيسلا بيك اب تظهر بتصميم جرئ في صور تخيلية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تيسلا مؤخراً على لسان ايلون ماسك، مدير الشركة التنفيذي، أنها تنوي الكشف عن البيك اب الكهربائية الخاصة بها لاحقاً هذا العام، وهو ما ساهم في تحفيز أحد المصممين على صنع صورة تخيلية لشكل الطراز القادم.

يستند التصميم التخيلي على مظهر نسخ بيك اب دودج رام بعض الشئ، وذلك من خلال الهيئة العضلية المهيبة، على الرغم من الحفاظ على هوية تيسلا عبر غطاء المحرك الأمامي الكبير الذي يسمح بالوصول إلى صندوق التخزين الأمامي الضخم بفضل تركيب المحرك الكهربائي أسفل السيارة كالمعتاد.

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يميل التصميم للتركيز على الجرأة والعدوانية بشكل مماثل لأغلب سيارات البيك اب الأمريكية، ما يتضح خاصة من كتابة اسم تيسلا بخط كبير بالواجهة الأمامية، ولكن عند التدقيق في السيارة من الجانب نلاحظ وجود مفصلات أبواب ظاهرة بالخارجية، ما تتفادى تيسلا دوماً القيام به أثناء تصميم وتصنيع سياراتها نظراً لتأثير ذلك على جودة الديناميكية الهوائية.

هذا وعلى الرغم من أن التصميم التخيلي لا يشبه بأي حال من الأحوال صورة بيك اب تيسلا التشويقية التي يمكن رؤيتها بالأسفل، إلا أنه قد يكون من الممتع التأمل في هذه الصور للتمتع بها حتى تسعدنا المبدعة الأمريكية بتدشين طرازها القادم خلال العام الجاري.