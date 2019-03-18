ظهور شيفروليه كورفيت C8 في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت شيفروليه كورفيت C8 القادمة على العديد من الصور والفيديوهات التجسسية أثناء اختبارها مؤخراً، وهو ما استعرض الشكل العام للسيارة الرياضية ذات المحرك الوسطي، ليبدأ عدة مصممين محترفين بصنع صور تخيلية تستعرض هيئتها الإنتاجية مستندين في ذلك على كل ما تم تسريبه سابقاً.

بفضل المصمم Chazcron، صرنا الآن قادرين على التمتع برؤية أفضل صور تخيلية متاحة للموديل القادم، حيث تم تصميم كلا الصورتين بالاعتماد على كافة المعلومات السابقة.

تم اختيار اللون البرتقالي اللامع للطلاء الخارجي بالتصميم مع الانتباه إلى أدق تفاصيل صور كورفيت C8 المموهة وإضافتها للتصميم، مثل الخطوط المنبعجة على الغطاء الأمامي، حيث يقترب التصميم الأمامي في أغلبه من الصور السابقة للغاية، بما يتضمن المرايا الجانبية.

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بالانتقال للخلفية، نجد أنها أيضاً مشابهة لما رأيناه بالصور المموهة، حيث نجد منافذ تهوية جانبية، جناح خلفي عريض، وعدة خطوط منحوتة أعلى العجلات الخلفية، فقد ساهمت إحدى الصور المسربة من مصنع شيفروليه بولاية كنتاكي الأمريكية باستعراض مظهر الجزء الخلفي للنسخة الإنتاجية.

هذا ورغم أن الصور التجسسية والمسربة مستمرة بالانتشار على الإنترنت منذ عام كامل تقريباً، إلا أن بعض المشكلات التقنية والميكانيكية أدت لتأخر موعد الكشف عن كورفيت C8 الجديدة بنحو 6 شهور إضافية، ما أتى بعد اكتشاف عدم قدرة هيكل السيارة الألمنيوم على تحمل قدرة محرك V8 مزدوج التيربو الذي ينتظر أن يكون بقوة 900 إلى 1,000 حصان، حيث كان من المخطط أن يتم تدشين السيارة الرياضية خلال معرض ديترويت الماضي، ولكن تم تأجيل الموعد حتى صيف هذا العام.