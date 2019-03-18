كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي ام دبليو M5 Competition المعدلة تحقق رقما قياسيا في سباق الربع ميل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال تجارب سباق الربع ميل لبي ام دبليو M5 Competition المعدلة بقوة 700 حصان، حاولت السيارة تحطيم الارقام القياسي للتوقيت المستغرق لقطع ربع الميل بشكل قانوني على حلبة Palm Beach.

في التجربة الأولى تمكنت M5 Competition من قطع مسافة ربع الميل في 10.28 ثانية وبسرعة وصلت إلى 218.3 كم/س، أما في التجربة الثانية قطعت مسافة ربع الميل في 10.24 ثانية وبسرعة وصلت إلى 220.3 كم/س.