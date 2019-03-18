كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيباستيان فيتيل: فريق مرسيدس المرشح الأول للفوز بفورمولا 1 الاسترالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيباستيان فيتيل، سائق فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، إن فريق مرسيدس هو المرشح الأبرز للفوز بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي بعدما تمكن سائقا الفريق من حجز مركزين الانطلاق الأول والثاني في التجربة الرسمية بفارق كبير، عن المتوقع.

وتوقع فريق فيراري نتيجة أفضل في التجارب الحرة، وفي التجربة الرسمية قبل انطلاق السباق الافتتاحي للموسم بعدما ظهر الفريق بشكل مذهل في تجارب ما قبل الموسم.

ولكن لويس هاميلتون، بطل العالم، استطاع أن يحصل على مركز الانطلاق الاول للمرة السادسة على التوالي في ملبورن، متوفقا على زميله بالفريق فالتيري بوتاس، فيما جاء فيتيل في المركز الثالث، بفارق 704ر0 ثانية خلف هاميلتون. فيما جاء تشارلز لوكلير، زميل فيتيل، في المركز الخامس خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

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وقال فيتيل عن الفجوة مع مرسيدس :"بالتأكيد مندهش.. أعتقد أن الجميع كذلك أيضا، وعلى الأرجح هم أيضا متفاجئون".

وأضاف :" أعتقد أن يوم أمس لم يكن جيدا بالنسبة لنا. واليوم شعرنا انه أفضل ولكن من حيث الفجوة والسرعة، كان مشابها".

وأكد :"بالتأكيد لدينا بعض الواجبات التي يجب أن نلتزم بها. مازلت أعتقد أننا لدينا سيارة عظيمة وينبغي أن نفعل أفضل من هذا- لذلك أنا أتطلع للغد".

وأضاف طوال 58 لفة في السباق فإن فيراري "لديه بعض الوقت لقراءة جيدة عن المكان الذي نتواجد فيه، ولكن بكل تأكيد فإن فريق مرسيدس هو المرشح للفوز إذا كانت لديك هذه الفجوة الكبيرة والراحة خلال التجارب".