رابطة التجار: مبيعات السيارات الصينية تأثرت بتطبيق الإعفاء الجمركي على "الأوروبي"

كتب: باسل الحلواني
كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، عن اتجاه عدداً من الموزعين، للاعتماد على تسويق السيارات الأكثر ربحية، وذلك بهدف تعويض الخسائر التي لحقت بهم نتيجة البطء فيدورة رأس المال في ظل تراجع المبيعات خلال الفترة الأخيرة.
وقال "زيتون"، إن مبيعات السيارات الصينية تأثرت بشكل كبير بتطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على
وصرح بأن الموزعين قاموا بتقليص حصصهم الشهرية من العلامات الصينية، فضلاً عن قيام وكلاء السيارات الآسيوية بتقديم خصومات كبيرة أملاً في القدرة على المنافسة.
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