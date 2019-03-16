“بالصور” وصول تويوتا كورولا 2020 الجديدة الى السعودية + معلومات Toyota Corolla

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت تويوتا كورولا 2020 الجديدة كلياً في جيلها الثاني عشر أخيراً إلى السعودية استعداداً لطرحها في السوق المحلية، وذلك بعد تدشينها نهاية العام الماضي.

تتبنى تويوتا كورولا 2020 تصميماً أكثر ديناميكية، حيث واجهتها حادّة بمصابيح أمامية LED وشبك أمامي كبير جداً.

تتمسك الخلفية بالمظهر الهادئ التقليدي، مع تميزها بمصابيح LED متصلة ببعضها عبر شريط، كما هنالك مشتت هواء مثير للاهتمام.

ليست لدينا صور للداخلية، لكنها تحمل تصميماً عصرياً، حيث لوحة القيادة مبسّطة، الشاشة عائمة أعلى الكونسول الوسطي مع مواد أرقى بالتنجيد.

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تستند السيدان الصغيرة على منصة تويوتا TNGA العالمية، وهي نفسها المستخدمة بأفالون وكامري، ما يعني بأن كورولا الجديدة مقصورتها هادئة جداً خاصة مع حصولها على مساعدات تمتص الصدمات بشكل أفضل.

أصبح الموديل أعرض مقارنة بالسابق مع بقاء أبعاده الأخرى دون تغيير يذكر حيث الطول 4,640 ملم، العرض 1,780 ملم، الارتفاع 1,435 ملم وقاعدة العجلات 2,700 ملم.

يفترض توفير تويوتا كورولا 2020 بمحرك جديد 2 لتر 4 سلندر 169 حصان وعزم 210 نيوتن متر أو محرك محدّث 1.8 لتر 4 سلندر 140 حصان بناقل حركة متغير باستمرار CVT أو يدوي 6 سرعات.