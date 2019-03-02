5 علامات تجارية للسيارات تدخل نادي تخفيضات الأسعار.. تعرف عليها

كتب: باسل الحلواني

واصلت أسعار السيارات انخفاضها في السوق المحلي للشهر الثاني على التوالي، عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، مطلع العام الجاري، وكان آخر المنضمين إلى نادي تخفيضات الأسعار 5 علامات تجارية، بنسب متفاوتة.

هيونداي

البداية مع "هيونداي" الكورية، حيث أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو وكلاء سيارات هيونداي وجيلي وشيري ومازدا، تخفيضاً على 4 طرازات من هيونداي وهم "النترا AD، والنترا HD، و i 10، وكريتا" بمقدار يتراوح بين 13 و33 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار النترا HD بقيمة 15 ألف جنيه، وبلغت أسعار الفئة الأولى نحو 248.9 ألف، والثانية بقيمة 249.9 ألف، والثالثة بلغت 255.9 ألف.

وهبطت أسعار النترا HD الفئة الرابعة إلي 256.9 ألف جنيه، وانخفضت الفئة الخامسة إلي 267.9 ألف جنيه، ووصلت الفئة السادسة إلي 266.9 ألف جنيه.

وأصبحت أسعار النترا HD الفئة السابعة إلى 267.9 ألف، والفئة الثامنة بقيمة 276.9 ألف، والفئة التاسعة وصلت إلى 277.9 ألف جنيه.

وخفضت الشركة أسعار هيونداي النترا AD الفئة الأولى إلى 315 ألف جنيه، وتراجعت الفئة

AD

الثانية إلى 325 ألف، وبلغت الفئة الثالثة نحو 345 ألف، وسجلت الفئة الرابعةنحو 360 ألفا.

ووصلت أسعار النترا AD الفئة الخامسة 385 ألفا، ووصلت أسعار الفئة السادسة إلى 405 آلاف، وقدرت الفئة السابعة بقيمة 455 ألفا.

وسجلت أسعار هيونداي i10 الفئة الأولى نحو 229.9 ألف جنيه، ووصلت الفئة الثانية إلى 254.9 ألف.

وبلغت أسعار هيونداي كريتا الفئة الأولى نحو 360 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية بقيمة 410 آلاف، وحددت الفئة الثالثة 430 ألفا، وانخفضت أسعار الفئة الرابعة إلى 440 ألف، وبلغت الفئة الخامسة نحو 380 ألفا.

شيري

كذلك فإن "جي بي غبور أوتو"، قد أقرت خصومات سعرية على طرازات العلامة شيري بمقدار يتراوح بين 13 و33 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار شيري تيجو إلى 235 ألف جنيه بدلا من 248 ألفًا سابقا، وانخفضت أسعار تيجو 4 الفئة الأولى إلى 330 ألفا مقابل 352 ألفا، وانخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 360 ألفًا مقارنة بـ377 ألفا.

وجاءت أسعار طرازات شيري اريزو 5 الفئة الأولى بقيمة 229.9 ألف جنيه مقابل 257.9، وقدرت الفئة الثانية بقيمة 239.9 ألف بدلا من 272.9.

جيلي

كما أقرت الشركة خصومات على سيارات جيلي تتراوح بين 7

X7

و21 ألف جنيه، لتصل أسعار ايمجراند 7 إلى 189 ألف جنيه مقابل 196 ألفا، بينما تراجعت أسعار جيلي ايمجراندإلى 319 ألف جنيه مقابل 340.

مازدا

كما خفضت مجموعة جي بي غبور أوتو، أسعار طرازات العلامة مازدا بقيمة 18 ألف جنيه لمختلف الفئات.

تراجعت أسعار طرازات مازدا 3 الفئة الأولى إلى 340 ألف، وانخفضت الفئة الثانية إلى 345 ألف، وبلغت الفئة الثالثة نحو 400 ألف.

وسجلت أسعار مازدا 3 الفئة الرابعة 403 آلاف جنيه، ووصلت الفئة الخامسة إلى 405 آلاف جنيه، وجاءت الفئة السادسة بسعر 408 آلاف جنيه.

وبلغت أسعار مازدا 3 الفئة السابعة 404 آلاف، وحددت الفئة الثامنة بقيمة 407 آلاف، وسجلت الفئة التاسعة 409 آلاف، والفئة العاشرة 412 ألفًا.

جيب رينيجيد

وأقرت مجموعة أبوغالي موتورز، الموزع الرسمي لسيارات جيب في السوق المصري، تخفيضًا بأسعار سيارة "جيب رينيجيد" موديل 2019 الجديدة بنسبة تصل إلى 19.600 جنيه.

وتتوفر جيب رينيجيد التي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية في الأسواق المحلية بأربع فئات مختلفة التجهيزات، وتعمل الفئات الثلاث الأولى منها بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان بنظام دفع أمامي، أما الفئة الرابعة فيصل قوة محركها إلى 170 حصان بنظام الدفع الرباعي.

وتقدم رينيجد لعملاء السوق المصري بنوعين من نواقل الحركة، الأول أوتوماتيك من 6 سرعات ويتوفر بالفئات الثلاث الأولى من السيارة، والثاني أوتوماتيك من 9 سرعات ويتاح بالفئة الرابعة والأعلى.

وتراجعت أسعار الفئة الأولى "Longitude" من رينيجيد إلى 410.000 جنيه بدلًا من 429.600 جنيه، والفئة الثانية "Limited" أصبح سعرها بعد الخصم 450.000 جنيه.

أما فئة "Limited Panorama" المزودة بفتحة سقف بانورامية فقد تراجع سعرها إلى 480.000 جنيه مقارنة بـ499.600 جنيه قبل التخفيض، والفئة الرابعة رباعية الدفع بات سعرها الرسمي 525.000 جنيه.