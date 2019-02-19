كل ما نعرفه عن تويوتا لاندكروزر 2021 ولكزس ال اكس 2022

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الأعوام الماضية، ظلت تويوتا لاندكروزر 200 Series وشقيقتها الفخمة لكزس LX، من أقوى السيارات مبيعاً في فئة SUV الكبيرة حول العالم، وذلك نظراً لما تتمتعان به من اعتمادية فائقة والقدرة على مجابهة مختلف التضاريس، ولكنهما بحاجة لتحديث جديد كي يصبحا أكثر قدرة على المنافسة مع الالتزام بمعايير الانبعاثات الدولية الجديدة، لذا تعمل الصانعة اليابانية حالياً على تطوير الجيل الجديد من الثنائي الفاخر.

حسب موقع carsales.com الاسترالي، أكد مسؤول في تويوتا أن الشركة تعمل على حالياً على تطوير لاندكروزر 300 Series الجديدة كلياً، حيث تم اختبار بعض النماذج الأولية بالفعل على الأراضي الاسترالية، ومن المنتظر أن يتم طرح لاندكروزر الجديدة بصالات العرض في 2021، لتتبعها لكزس LX في 2022.

تويوتا لاندكروزر 2021 صورة تخيلية:

قامت مجلة Best Car مؤخراً بنشر صور تخيلية لسيارتين الـSUV ذوات الثمانية مقاعد، في الوقت الذي أشارت فيه لأننا قد نرى نسخة اختبارية من جيل لاندكروزر الجديد في معرض طوكيو للسيارات 2019 الذي يقام بشهر اكتوبر.

من المتوقع أن تحافظ لاندكروزر 2021 على كل من أبعادها الحالية، قدرتها على مجابهة الطرق الوعرة وقوة سحبها، كما سيتم إضافة لمحات تصميمية حديثة مع مصابيح أمامية أكثر سلاسة والعديد من التحسينات الهامة على تقنيات الأمان مثل مساعد البقاء في المسار، بجانب نظام ترفيهي معلوماتي جديد وأنظمة الكترونية جديدة لتحسين أنظمة التعليق بمختلف التضاريس.

لكزس ال اكس 2022 صورة تخيلية:

يتوفر الجيل الحالي من لاندكروزر بمحرك V8 بنزين سعة 4.6 لتر ذو قوة 304 حصان و439 نيوتن.مترللعزم، إضافة لمحرك V8 ديزل مزدوج التيربو سعة 4.5 لتر بقوة 268 حصان و650 نيوتن.متر للعزم.

من غير المتوقع أن تتاح لاندكروزر الجديدة كلياً بمحرك V8 بسبب انبعاثاته المرتفعة، حيث ستتوفر بدلاً من ذلك بمحرك تيربو مزدوج 6 سلندر ديزل وبنزين مثل المستخدم في لكزس LS بسعة 3.5 لتر قوة 422 حصان وعزم دوران 600 نيوتن.متر، كما قد يتم تطرح نسخة هجينة V6 لاحقاً بمحرك بنزين وآخر كهربائي متصلان معاً، وهو ما سينطبق أيضاً على لكزس LS الفخمة عبر تخليها عن محرك V8 المتوفر بجيلها الحالي، حيث يتوافق ذلك مع رغبة تويوتا بتوفير نسخة هجينة من كافة موديلاتها قبل عام 2030.

هذا ويفترض تدشين الجيل الجديد من تويوتا لاندكروزر خلال 2020 (موديل 2021)، على أن يتم تدشين لكزس LX الجديدة كلياً بعام 2021 (موديل 2022).