الخليج ٣٦٥ نت – نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً أظهرت الأمير “محمد بن سلمان” يجلس في عربة تجرها الخيول وبجانبه رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان” في جولة بإسلام آباد أثناء توجّهه إلى القصر الرئاسي. وأظهرت الصور الحرس الرسمي الباكستاني بزيه الأحمر وهو يحيط العربة من كل جانب، بجانب الحرس الشخصي للأمير “محمد بن سلمان” الذي كان يتقدم العربة، فيما لوّح ولي العهد للمواطنين الذين اصطفوا لتحيته على الطريق، وامتلأت الشوارع أيضاً باللافتات الكبيرة؛ ترحيباً بزيارته التاريخية، وقد منح الرئيس الباكستاني “عارف علوي” ولي العهد أعلى وسام في باكستان “نيشان باكستان”.

كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور والفيديو” رئيس وزراء باكستان يصطحب ولي العهد في عربة تجرها الخيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.