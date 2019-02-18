بعد انطلاقها.. "Nile Car Gate" تكشف عن تفاصيل أعمالها في السوق المصرية

كتب - باسل الحلواني

كشفت شركة ""Nile Car Gate، إحدى شركات مجموعة المشرق للاستثمار والصناعة، عن انطلاق أعمالها في السوق المحلية، انطلاقًا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

تقدم الشركة مجموعة من الحلول المتكاملة للمستهلك المصرى، أهمها دعم المدن الجديدة بأحدث ما قدمت صناعة السيارات العالمية، وكذلك الاعتماد على أسلوب علمى متطور في عمليات بيع السيارات التقليدية والهايبرد والكهربائية، إضافةً لخدمات ما بعد البيع، عن طريق أكثر من 12

مركز خدمة كمرحلة أولى، فضلًا عن عمليات التمويل البنكي، والدعم التأمينى بصوره كافةً.

قال وليد عبدالعليم، المدير التنفيذي للشركة، إن تقديم مشروع جديد يشمل حلولًا متكاملة بقطاع السيارات سواء لـ"عمليات التعاقد، والبيع، والاستبدال، والتمويل البنكى، والتأمين، والصيانة، والاستشارات الفنية والميكانيكية"، أمر يمثل إضافة إيجابية وتنافسية لسوق تتميز بمعدلات نمو كبيرة، خصوصًا في ظل التحسن المستمر بالمناخ الاقتصادى والتجارى والخدمى

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بمصر خلال السنوات الأخيرة.

أضاف، أن الشركة في الوقت نفسه تقوم بأعمال استيراد، وتخليص، وإنهاء الإجراءات، لتؤكد على انفتاح هذه السوق وآلية عمله بشكل حر، الأمر الذى يصب فى النهاية بمصلحة المستهلك الحالى والعميل المستقبلى بصورة إيجابية، يسعى لها الجميع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، صباح اليوم الإثنين، بالقاهرة، بحضور وليد عبدالعليم، المدير التنفيذى للشركة، والمهندس ياسر البندار، عضو مجلس الإدارة، وهشام عجلان، المدير التنفيذى للعلاقات الخارجية، والمهندس عمرو عبدالغني، المدير العام، وشريف ياسر، المدير التنفيذى للتسويق والمبيعات، وعدد من الشركاء الإستراتيجيين للشركة، وممثلى الصحف ووسائل الإعلام.