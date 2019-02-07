"نيسان" تقدم مفاجأة لعملائها

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن عرض جديد للمقبلين على شراء طرازات (صني - سنترا - قشقاي) طوال شهر فبراير الجاري من خلال بنك كريدي أجريكول، حيث يحصل العميل على خصم بقيمة الأقساط الثلاثة الأولي لأشهر (مارس، أبريل، مايو)، طبقاً للشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، فإن العميل سيحصل أيضاً على فرصة للفوز برحلة لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقامة بأسبانيا في يونيو المقبل، شاملة تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات.

كانت نيسان قد أطلقت طراز 2019 من سياراتها "قشقاي" بسعر يبدأ من 394.000 جنيه، وتعد "قشقاي" واحدة من أكثر السيارات متعددة الاستخدامات مبيعاً في مصر والعالم لمن يبحث عن سيارة عائلية عملية، حيث تقدم أمثلة لرؤية"Nissan Intelligent Mobility"، التي تحول السيارة إلى شريك أكثر استجابة، فالسيارة مزودة بمجموعة من التقنيات العملية والمتقدمة حيث تحتوي عليAround View Monitor التي تساعد السائقين على

مراقبة محيطهم والمواقف غير المتوقعة لحماية أنفسهم والركاب، سونار أمامي وخلفي ونظام إضاءة أمامي ذاتي الضبط.

تتمتع أيضاً نيسان قشقاي بإمكانيات عزل وتقليل لضوضاء المحرك والرياح والطريق ومميزات فارهة مثل السقف البانورامي، جنوط قياس 19 بوصة. كما تعمل بنظام التشغيل والإيقاف الذكي وتقدم أداءً مميزاً بفضل محركها التوربو 1.2 الذي يولد قوة تصل إلى 117 حصان عند 4500 لفة في الدقيقة ويعمل بوقود 92، مما يجعلها من أكثر السيارات الاقتصادية في فئتها.

أما "صني"، فهي سيارة نيسان الأشهر فى مصر، حيث تسيطر صني المجمعة محلياً على مبيعات السيدان العائلية في السوق المصرى بسعر يبدأ من 220.000 جنيه، وقد تم بيع قُرابة 55.000 وحدة منذ بداية إنتاج الشكل الجديد في عام 2015 حتى الآن، وتمتاز بالرحابة

والراحة بالإضافة لسعرها التنافسي. تم تجهيز صني بعدد من التقنيات المتطورة مثل تقنية المفتاح الذكي وزر التشغيل، عجلة القيادة متعددة الوظائف، وميزات السلامة كمانع الانغلاق ((ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل ((EBD وفرامل الطوارئ المساعدة Brake Assist.

وتعد "سنترا"، من أهم السيارات في تاريخ علامة نيسان، وواحدة من أكثر السيارات اتساعًا ورفاهية في فئتها بسعر مميز يبدأ من 287.000 جنيه، وتوفر السيارة رفاهية متكاملة للسائق لتمنحه متعة القيادة فهي تحتوي علي زر تشغيل وإيقاف المحرك، جنوط سبور مقاس 16 وتأتى السيارة بعجلة قيادة متعددة الأغراض، خاصية التحكم الصوتي، مكيف هوائي أتوماتيكي ثنائي التحكم dual zone مع وجود فتحات خلفية للتهوية لتدفق مثالي للهواء داخل الكابينة، 4 سماعات، CD و منفذ AUX وبلوتوث.

وتحتوي "سنترا"، على العديد من وسائل الأمان كوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام مانع للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفراملEBD ، نظام مانع للسرقةImmobilizer ، فوانيس ضباب أمامية، مرايات جانبية يتم تعديلها إلكترونياً، إشارات جانبية وإضاءة LEDبالفوانيس الأمامية.

يأتي هذا العرض انطلاقاً من كون نيسان الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا، وتأكيداً لالتزامها تجاه عملائها المصريين بمشاركتهم جميع المناسبات طوال العام وتقديم أفضل العروض.