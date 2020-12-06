مهرجان القاهرة.. موعد العرض الأول لفيلم "عاش يا كابتن" بالشرق الأوسط وأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يعرض مهرجان القاهرة في التاسعة من مساء اليوم الأحد بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

يتتبع "عاش يا كابتن" على مدار 4 سنوات رحلة "زبيبة" الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها "نهلة رمضان" بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف "كابتن رمضان" الذي أمضى أكثر من ٢٠ عاماً في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.