شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل "خيط حرير": الحالة العامة للمسلسل مثل أجواء لعبة الشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم فخر، مخرج مسلسل خيط حرير، عن أن النجمة مي عز الدين ليست ممثلة شاطرة فقط إنها وملتزمة قائلا: "الالتزام والجدية أكتر حاجة مخلياني متمسك بالشغل مع مي عز الدين"، كما أشار إلى أن مي حبت الشخصية لذلك قدمتها بشكل مبدع.

وأشار المخرج إلى أن الحالة العامة للمسلسل مثل لعبة الشطرنج لعبة موترة للغاية لكن اللاعبين يلعبون ببطء وتفكير عميق.

وقالت الفنانة الشابة هنادى مهنى، إنها كانت خائفة من دورها في مسلسل "خيط حرير"، لكنها كانت متحمسة جدا للقيام بالدور، وذلك خلال لقائها مع صناع المسلسل فى ضيافة الإعلامية لميس الحديدى.

من جانبها قالت الفنانة سوسن بدر خلال اللقاء، إن هنادى مهنى من الممثلات اللاتى تهتم بعملها، وهو مايؤكد أنها ممثلة شاطرة، وفى نفس السياق كشفت هنادي أنها كانت تحضر للزواج أثناء تصوير مشاهدها فى "خيط حرير"، وقالت ساخرة: "وأنا بصور أقولهم ممكن أروح أجيب التلاجة"، مشيرة إلى أنها تشعر أن كل فريق العمل مقربين منها فلم تجد صعوبة في التعامل قائلة،:"أنا أتعلمت كتير فى المسلسل، وفخورة إنى اشتغلت فيه، وبجد مى عدت كل توقعاتى عنها بجد إنسانة جميلة وتعطي طاقة إيجابية طوال الوقت".

وقال مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك، إنه عرض فى البداية فكرة المسلسل على المخرج، وكان خائف من رد فعل المخرج ومى، لكنهما تحمسًا لفكرة المسلسل جدا.

على الجانب الأخر، أكد إبراهيم فخر أنه كان قلق بطرح المسلسل بعيدا عن شهر رمضان باعتباره الموسم الأساسي للدرما، لكن بعد تجربة "خيط حرير" وجد أنه حقق نجاح كبير وصنع موسم خاص، مشيرا إلى أن أى عمل جيد يجذب المشاهد، مشيرا إلى أن شركة سينرجي تبذل مجهود كبير في صنع أكثر من موسم غير موسم رمضان.

أما الفنانة الكبيرة سوسن بدر أكدت أنها أحبت دورها في مسلسل "خيط حرير"، لانها لم تقم بدور شريرة من أجل الشر بل تجد الشخصية مركبة حيث تمارس الشر من أجل الحفاظ علي أبنائها لذلك وجدت الدور مهم، مشيرةً إلى أن الشخصية مكتوبة بإتقان شديد، وأنها تحب في مخرج العمل الاهتمام بالتفاصيل طوال الوقت وهو أهم شيء في الشخصية.

وأضافت الفنانة سوسن بدر أنها صديقة لـ مى عز الدين، وأنها تحمل ميزة جميلة جدا وهى إنسانيتها التى لم تختفى رغم نجوميتها، وتسعى دائما لاختيار الأفضل.

ويأتي الحوار بعد النجاح الكبيرالذي حققه المسلسل خلال الفترة الماضية، حيث يتحدث نجوم وصناع المسلسل عن كواليس العمل وأبرز القضايا التي يطرحها بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التي يتطرق إليها اللقاء.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON"