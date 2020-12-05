تراند اليوم : بوسي في أحدث ظهور بدون مكياج – إتفرج

نشرت الفنانة بوسى صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت بوسى فى الصورة بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : ” ماشاء الله – ربنا يسعدك – بسبوسة “.

وشاركت المطربة بوسي في فقرة كوميدية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج ” معكم ” المذاع على قناة ” سي بي سي”.

وأشعلت بوسي حماس الجمهور من خلال غناء مجموعة متنوعة من الأغاني بعد التعرف على اسم الأغنية عن طريق إيموجي يظهر أمامها على الشاشة.

وتسببت بوسي في حالة من البهجة والسعادة داخل ستوري منى الشاذلي بغناء أغنية ” بابا فين”، وسط تصفيق وضحك الجمهور.

وكشفت المطربة بوسي، كواليس أزمتها الأخيرة مع والدها، قائلة “تفاجأت بتصريحات والدي بأنني أهمله وقبلها بيومين كلمني وبعتله فلوس”.

وأضافت بوسي: “كنت هبعت فلوس لأبويا تاني وتفاجأت بتصريحاته عني أني عاقة ولا أصرف عليه”.

ووجهت بوسي رسالة إلى والدها، قائلة: “أنت كنت فين طول السنين الماضية عندما كنت في عز المشاكل وكنت مستنية حد من أهلي يقف معايا ويجيب حقي وأحس إني ليا ضهر وسند” مضيفة:”لا توجد علاقة بيني وبين والدي وأبويا طلق أمي قبل ما اتولد وأمي كانت أبويا وأمي، ومعرفش حاجة عن أبويا وكنت بشوفه بالصدفة ومعرفش أقوله يا بابا”.

وأطلقت المطربة بوسى أحدث أعمالها الغنائية ممثلة فى أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “أنا الدنيا”، عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل وماستر هاني محروس، ومن إنتاج حمدي بدر.

كان آخر أعمال بوسي فيلم “أنت حبيبى وبس”، الذى عرض فى موسم الصيف الماضى بالسينما، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم هالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد.

وأعربت بوسى مؤخرا عن دهشتها وانزعاجها لما يحدث فى وسائل الاعلام والسوشيال ميديا من هجوم ضارٍ عليها، قائلة :”أنا مش مصدقة اللى بيحصل، خاصة أنى لم أقصر لحظة واحدة فى تقديم المساعدة والعون لوالدى، وكل طلباته مجابة على قدر ما استطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الاعلام بيومين”، وأضافت: “بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقى كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفون معه دون النظر الى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة”.