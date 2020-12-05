"ولا فارق معانا".. تعليق رانيا محمود ياسين على عدم تكريم والدها في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

علّقت الفنانة رانيا محمود ياسين، على عدم تكريم اسم والدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي رقم 42.

وشاركت رانيا، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، منشورا جاء فيه: "علامة استفهام كبيرة.. إزاي مهرجان القاهرة السينمائي يقام هذا العام وقد غيّب الموت عميد السينما المصرية والعربية محمود ياسين بدون أن تقام هذه الدورة على شرفه، حقيقي شيء لا يصدق".

وكتبت رانيا تعليقا على هذا المنشور: "إحنا ولا فارق معانا التكريم ده، وبابي اتكرم مرتين من مهرجان القاهرة السينمائي، بس الناس فارق معاها أوي، مشكورين على مشاعركم الحلوة".

أضافت: "تكريم بابي النجم محمود ياسين إضافة لأي مهرجان.. شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير، حبكم له هو أهم وأكبر تكريم".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.