بحضور أبطاله..تفاصيل عرض فيلم "حظر تجول" في القاهرة السينمائي

فيلم حظر تجول في عرضه الأول، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، وذلك في إحدى قاعات السينما المتاحة في الأوبرا المصرية.

تم عرض الفيلم وسط حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم"ليلى علوي، أحمد مجدي، سيد رجب، بسمة شوقي، كارول سماح، ومخرج الفيلم أمير رمسيس،..وغيرهم".

شهد الفيلم حضور عدد كبير من جمهور المهرجان، واقبال كثيف على شراء التاكر حتى نفاذها قبل دقائق من عرض الفيلم، وسط ااءات وقائية مشددة، وتوفير وسائل التعقيم، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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الفيلم من بطولة " إلهام شاهين ،حمد مجدي ، أمنية خليل، محمود

الليثي، بالإضافة إلى الفنان الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة 74 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلمه"قضية 23"، والذي ألفه وأخرجه أمير رمسيس.

وتدور قصة الفيلم في خريف 2013 عن فتاة خرجت من السجن بعد 20 عام من ارتكاب جريمة ، فتجبر تلك الليلة على قضاء ليلتها عند صديقتها بسبب سريان حظر التجول، فتجد نفسها أمام محاكمة ثانية ومطالبة بالبحث عن إجابات لأسئلة لا ترغب في مواجهتها.

وعادت إلهام شاهين إلى السينما من جديد من

خلال فيلم حظر تجول بعد انقطاع 4 سنوات وكان فيلم يوم الستات هو أخر ما قدمته من أعمال سينمائية وحصد الفيلم عديد من الجوائز.

بدأت فعاليات القاهرة السينمائي مساء يوم الأربعاء الماضي، في ليلة افتتاحية كبرة، حضرها عدد كبير من نجوم السينما على المستوى العربي والأوروبي، , منح المهرجان فى الحفل الافتتاحي له، جائزة فاتن حمامة للتميز، لـ منى زكي تقديرًا وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، إضافة الى جائزة الهرم الذهبى التقديرية للكاتب القدير وحيد حامد لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وكذلك تكريم الكاتب والسيناريست البريطانى كريستوفر هامبتون، بجائزة «الهرم الذهبى التقديرية» لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التى استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب.