تراند اليوم : بـ «عباءة بيضاء وحجاب وسبحة» فتاة الهرم: باعتذر كان جهل مني

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وقامت الشيمي بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وظهرت الموديل سلمى الشيمي وهي ترتدي عباءة بيضاء وحجاب، وتمسك سبحة بيدها، وذلك بعد جلسة التصوير المثيرة التي خضعت لها أمام هرم سقارة.
وعلقت فتاة الهرم بالقول : " هل مني .. ومكنتش متخيلة أن الموضوع يوصل لكده".
وأضافت خلال برنامج صوت الشعب المذاع على قناة الحدث اليوم أنها فتاة مصرية بدأت في عرض الملابس وهي طفلة عمرها 9 سنوات، ودخلت مجال الأزياء حبا فيه.
وأوضحت فتاة الهرم أنها شاركت في العديد من المهرجانات وعملت مع مصممين أزياء كبار من دول مختلفة في مصر ودول خليجية.
ونوهت أنها قامت بدفع رسوم جلسة التصوير لشخص لا تعرفه، حيث اكتشفت في النهاية أنه شخص نصاب، مؤكدة أنها تعرضت لهذه الأزمة بسبب جهلها بالقانون.