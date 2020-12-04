تراند اليوم : تامر حبيب مش خايف من كورونا بندوة منى زكي بمهرجان القاهرة.. إتفرج

حرص السيناريست تامر حبيب على حضور ندوة الفنانة منى زكي، خلال فعاليات اليوم الثالث من الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تديرها الإعلامية رايا أبي راشد.

وأهمل تامر جميع الإجراءات الاحترازية، حيث إنه دخل المسرح وألقى السلام على جميع الموجودين المقربين له بـ”الأحضان” وقبلات كعادته، بالإضافة إلى عدم ارتدائه الكمامة.

وخلال الندوة، تحدثت منى زكي عن تمثيلها أمام الفنان محمد صبحي، حيث قالت: “وأنا عندي 13 سنة، ماما قالتلي إن محمد صبحي الفنان اللي بحبه جدًا، طالب ناس في مسرحيته، فقولتلها هروح عشان أشوفه بس، ولكن مكنتش همثل، وكان في اللجنة هو ولينين الرملي، وقالي روحي، وبعد يومين تعاليلي، واحفظي مشهد من المشاهد للمسرحيات اللي بتقولي إنك شوفتيهالي”.

وأكملت منى زكي: “كان أدائي قدامه زي الخشبة، ومجرد بقول الكلام، شبه مكنش فيه أداء، وكنت بتكلم بشكل أجنبي؛ فخلاني أركز على نطق الحروف بطريقة عربية مصرية، عشان أبقى قريبة للناس، ومع البروفات؛ اكتشفت مشاعر وأسرار في شخصيتي”.

