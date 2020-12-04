وفاة جراح تونسي سقط داخل مصعد… حداد وإضراب لـ”الأطباء الشبان”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 8 دقائق

بعد وفاة صادمة لجراح شاب مقيم في مستشفى بولاية جندوبة شمال غربي البلاد، أعلنت منظمة الأطباء الشبان في تونس، الجمعة، الحداد والإضراب عن العمل.

وحسب المعطيات الأولية، فإن وفاة الجراح بدر الدين العلوي ناجمة عن سقوطه داخل المصعد الذي ثبتت إصابته بعطب، حيث انزلقت ساقاه ليقع من الطابق الخامس إلى بئر المصعد.

وتم فتح تحقيق أمني وإداري في الحادث لتحديد أسباب الوفاة والمسؤوليات، في حادث اهتز له المستشفى والرأي العام التونسي.

وقالت المنظمة في بيان، إنه “من أجل روح فقيد الوطن بدر الدين العلوي نعلن الحداد ابتداء من يوم 4 ديسمبر 2020، مع إعلان جملة من التحركات”.

وأقرت المنظمة “إضرابا وطنيا حضوريا لكافة الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، مع إيقاف كل الأنشطة الاستشفائية والتوجه إلى كليات الطب الساعة العاشرة صباحا”.

وأعلنت أن “هذه القرارات ستكون بداية لسلسة تحركات متواصلة، من أجل تحميل كل طرف مسؤوليته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستشفى عمومي آمن وخدمة صحية لائقة”، وذلك بحسب “سكاي نيوز عربية”.