تراند اليوم : إلهام شاهين تتحدث عن زواج شقيقها.. كنت خايفة يرجع في كلامة- إتفرج

حلت الفنانة إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين وزوجته منة جاب الله ضيوفا على برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر قناة CBC.

كشفت إلهام شاهين عن سعادتها بزواج شقيقها، قائلة إنها انتظرته طويلا لكي يتخذ ذلك القرار، وكانت تلح عليه وتقترح عليه العرائس كلما قابلت فتاة جميلة، وهو ما جعلها في غاية الفرح حين أخبرها برغبته في الزواج من منة جاب الله، وصممت أن ينفذ قراره خلال أيام، خوفا من تغيير رأيه.

أوضحت إلهام إنها تمنت أن يرتبط أمير ومنة قبل سنوات، حيث أنهما تجمعهما صداقة منذ 10 سنوات، مشيرة إلى أنها اقترحت عليه تلك الفكرة، لكنها رفضها وقتها وانتظر سنوات قبل اتخاذ قرار الزواج، وأشادت بالتقارب بين عائلتها وعائلة زوجة شقيقها.

وجهت إلهام شاهين الشكر لكل أصدقائها من الوسط الفني، الذين ساندوها قبل زفاف شقيقها، موضحة أن هالة صدقي تواجدت معها في الفندق قبل الفرح بيوم، وأشرفت على التحضيرات،

لدرجة أنها ذهبت للنوم وتركت هالة صدقي تواصل متابعة التجهيزات مع أمير، كما وجهت الشكر إلى منة شلبي وليلى علوي ويسرا، مشيرة إلى أنها تعرضت للتعب وغادرت حفل زفاف شقيقها قبل نهايته، لكن يسرا تواجدت حتى تأكدت من انتهاء حفل الزفاف وكانت آخر المغادرين للقاعة.

أكد أمير شاهين على صحة كلام شقيقته، وأكد أنه كان متخوفا من فكرة الزواج وتردد كثيرا في الارتباط بزوجته الحالية، لكنه كان متعلقًا بها عاطفيا خلال الخمس السنوات الماضية.

تحدث أمير عن علاقته بشقيقته إلهام قائلا إنه يعتبرها بمثابة أم ثانية له، وظل طوال طفولته وحتى نهاية المرحلة الابتدائية بالمدرسة يناديها “ماما ميمي”، حتى شعر بالإحراج من سخرية أصدقائه، فتوقف عن مناداتها بلقب “ماما”، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يناديها باسمها “إلهام”، لذلك يحاول التغلب على تلك الأزمة عن طريق منحها أسامي تدليل، وعادة ما يناديها باسم “إيلي”.

من جانبها، قالت منة جاب الله أن إلهام شاهين بمثابة صديقتها وليست حماتها، وتجمعهما علاقة قوية، مشيرة إلى أن في حال حدوث أي خلاف مع زوجها، تجد إلهام في صفها وتحصل على مساندتها ضد أمير.



