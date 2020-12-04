غير مقبول ألفاظ خارجة والدنيا دوارة.. مشادة لقاء الخميسي وريهام سعيد عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الإعلامية ريهام سعيد على انتقاد الفنانة لقاء الخميسي لها بعد عرض حلقة صيد الثعالب التي قدمتها الأولى، وأثارت بها جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت "ريهام"، تعليقًا على هجوم "لقاء"، عبر "انستجرام"، قائلة: "نكدب على الناس ونوريهم طريقة صيد غلط؟، طب الحمد لله ان احنا اكتشفنا إنهم بيتعذبوا كده وبطلي تلبسي جاكيتات بالآلاف عشان يبطلوا يصطادوا الحيوانات دي، وعلى فكرة إنت بتاكلي حمام وهو بيتضرب بالنار وبتطلعي سمكة من المية وبتشوفيها وهي بتطلع في الروح وتاكليها، وبتدبحي الجاموسة وبتصطادي الفار وبتقفلي المصيدة على ديله، أي طريقة صيد مؤلمة".

وأضافت: "الإعلام دوره عرض أي حاجة وأي مهمة بسلبياتها وإيجابياتها إحنا مش برنامج أطفال حضرتك، القتل والدم لما بيظهر في الأفلام بيجرح نظر الأطفال ده مش معناه أنك بتشجعي القتل، هو الغريب أني المفروض زميلة وأنك تنتقديني ده غير مسموح وبعدين أنا متأكدة أنك ما اتفرجتيش على الحلقة الدنيا دوارة على فكرة إن شاء الله البرنامج يكون سبب في أن الظاهرة دي تقف لأن الناس دي معاها تصاريح، المهم هنا أني عمري ما كنت أعرف أنك مهتمة بالتليفزيون أول مرة أشوفك حاطة بوست انتقاد على أساس مفيش حاجة خالص تنتقد غيري، معلش أنا مقدرة خلي بالك عشان كله بيرجع".

ومن جانبها، ردت "لقاء": "أنا مش بتكلم عن المذيع أو المذيعة، بتكلم عن مبدأ الفعل وعرضه على الشاشة وفُرجة بعض الناس عليه على إنه فعل عادي فتيجي الأطفال تتأثر وقبلهم الكبار اللي بنشوف فيديوهاتهم وهما بيعذبوا الحيوانات، كلامي واضح (لا لتعذيب الحيوان أو أي كائن حي) بأي وسيلة ونشرها وعرضها على الملأ، ياريت ما ندخلش في تفاصيل ما تخصناش، كلامي عن المحتوى الغير مناسب وغير مقبول لأي مكان مش بس في البرنامج أو غيره في العموم، لازم طول الوقت تسليط الضوء على الرحمة مع الحيوان وعدم تعذيبه إلا في حالة الدفاع عن النفس إذا هاجم الإنسان".

وفي تعليق آخر، كتب المسؤول عن صفحة "لقاء": "غير مقبول نهائي ألفاظ خارجة ولا تليق من مقدم البرنامج أو البرنامج أو القناة، الكلام واضح وصريح، شكرا لاحترام الآراء بدون إهانات".

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، جدلا كبيرا، بعد حلقة برنامجها صبايا الخير، بعدما اصطادت على الهواء مباشرة ثعالب برية عبر نصب الفخاخ لها.

من ناحية أخرى، أعلنت "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.