شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسني يحتفل بعيد ميلاد زوجته إسراء جلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد صلاح حسنى، بعيد ميلاد زوجته إسراء جلال، الخميس، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورًا تجمعه بزوجته إسراء جلال في عيد ميلادها معلقا: "عيد ميلاد سعيد.. الحب".

فيما نشرت إسراء جلال زوجة الفنان أحمد صلاح حسني صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام خلال احتفالها بعيد ميلاد، فيما انهالت عليها المعايدات عبر خاصية التعليقات من قبل متابعيها عبر المنصة الاجتماعية.



أحمد صلاح حسني عبر انستجرام

وفي وقت سابق، حرصت إسراء جلال، زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، على تهنئته بعيد ميلاده في يوليو الماضي، على طريقتها الخاصة، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت زوجة الفنان أحمد صلاح حسني، في الصورة التي نشرتها وهي تحتضنه، وكتبت "عيد ميلاد سعيد يا حبيب قلبي"، لتتوالي التعليقات من عدد كبير للنجوم والمشاهير لتهنئته بعيد ميلاده، وكانت من أوائل التعليقات النجمة حلا شيحة.



إسراء جلال

من ناحية أخرى، يشارك أحمد صلاح حسني في مسلسل "واقع افتراضى" الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، اسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.