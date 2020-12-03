فيفي عبده تعاني من وعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن تعرضها لأزمة صحية كانت تخفيها عن جمهورها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تطلب الدعم والدعاء من الجمهور لكي تتخطى هذه الأزمة.

ونشرت فيفي عبده، مقطع فيديو لها، عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام”، وقالت: “وحشتوني جدا وادعولي، لأن أنا عيانة ومبقولكوش وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا أنه يشيل عنى وأطلع لكم وأشوفكم”.

وتابعت: “ادعولي أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي أنا فيه ويرجعني تاني أحسن من الأول”.

وفي وقت سابق، أعلنت فيفي عبده عن عودتها للغناء بعد تجربتها الأخيرة في أغنية “أنا حرة”، التي طرحتها في عام 2016، موضحةً أنها انتهت من تسجيل 3 أغنيات جديدة، من المقرر طرحها في الأيام المقبلة.

وعبرت فيفي عن سعادتها بتلك التجربة، خلال “اللايف” الذي أطلت خلاله على الجمهور عبر “انستغرام”، قائلة: “أنا جهزت ليكم 3 أغاني جديدة، وإن شاء الله هطرحهم يوم الجمعة الجاية وسط الجمهور ومتابعيني اللي بيحبوني في الساحل الشمالي، وهنزل ليكم مكان الاحتفال بطرح الألبوم قريبا عشان نحتفل مع بعض في الساحل الشمالي”.