تراند اليوم : تجاهل فنان شهير في مهرجان القاهرة السينمائي يغضب نجلته

حالة من الغضب سيطرت علي الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، بسبب تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي لتكريم الفنان الراحل محمود ياسين في أكتوبر الماضي، حيث حرصت على لفت الانتباه للقائمين عليه بطريقتها.

واقتصر مهرجان القاهرة الذي انطلقت فعاليات دورته الـ 42 أمس على تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، إضافة إلى الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز، فيما لم يتطرق للفنانين الراحلين أو عرض أعمالهم على الشاشة وهو ما أغضب رانيا.

وخرجت رانيا ياسين عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، تقول: "عايزة أقول ملحوظة بخصوص مهرجان القاهره السينمائي بس يارب ما يتاخد الكلام على إني أهاجم أنا بقول ملحوظة استوقفتني وبس، ليه في الافتتاح الحفلة لم يتم استعراض نجوم وأفلام السينما المصرية اللي عمرها أكثر مائة عام ليه كل اللي بيعرض على شاشة السينما العالمية وبس، وده مهرجان القاهرة السينمائي (القاهرة)".

