تراند اليوم : شاهد.. نادين نجيم تصدم جمهورها بصور وجهها المشوه من انفجار بيروت

صدمت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بصور وجهها المشوه من انفجار مرفأ بيروت.



وتحدثت نجيم عن تفاصيل وأحداث مؤلمة منذ لحظة الانفجار، وصولًا للمستشفى واللحظات التي عاشتها للخروج من هذه الأزمة، قائلة إنها مرت في مرحلة نفسية سيئة جدًا، حيث كانت تستيقظ يوميًا مذعورة من الخوف.

وعرضت نجيم صورا خاصة من داخل غرفة العمليات، التي كانت أخذتها من الطبيب الذي أجرى لها العملية، لافتة إلى أنها لم تكن مهتمة سابقًا لنشر هذه الصور لوضع حد للمتنمرين، والذين اتهموها بالخضوع لعمليات تجميلية من دون الشعور بمعاناتها.

وأردفت:" يلي بيدعس على مشاعر الناس بيستاهل يندعس عليه "، فيما ظهرت في هذه الصور الإصابات التي تعرضت لها نادين، والتي تراوحت بين جروح بليغة عند منطقة العين والشفاه، وكسور في الأنف، وخمسة جروح بليغة في منطقة الأذن، وإصابة في الكتف وكسر واحد من أسنانها.









