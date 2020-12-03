شاب وسيم برفقة ديانا حداد.. من يكون

تداول عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ديانا حداد برفقة شقيقها. ولفت الأخير الانظار بإطلالته حيث ركزت العديد من تعليقات المتابعين على وسامته. وكانت الصورة قد نشرت في وقت سابق على حساب الفنانة ديانا حداد وأتبعته بتعليق "القلب الحنون"

يذكر أن الفنانة ديانا حداد حازت على تكريم في مهرجان ضيافة في الإمارات، وكانت قد أثارت الاهتمام مؤخراً يفيديو نشرته على حسابها على "تيك توك" بمناسبة احتفالها بيوم ميلاد ابنتها الصغرى بطريقة عفوية جداً. وعليه علقت: "اليوم عيد ميلاد روحي وحبيبة عمري آخر العنقود ميره مياري اللي بعيش معها أحلى أيام عمرها وطفولتها ربي يحفظكم يا ماما انتي واختك وشوفكم أسعد الناس ويعطيكي كل اللي بتتمنيه".