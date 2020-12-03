لجنة الأوسكار ستقيم حفل 2021 وسط الحضور

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من المتوقع أن تقيم لجنة الأوسكار حفلها السنوي 2021 بوجود الحضور وليس إفتراضيا، كما ستؤجل موعد حفل تسليم الجوائز الى 25 أبريل كي تتيح لدور السينما عرض أكبر عدد من الأفلام.

و أفاد تقرير أوردته مجلة "فارايتي" بأن حفل تسليم جوائز الأوسكار لعام 2021 لن يكون حدثاً افتراضياً وسيجري تنظيمه كالمعتاد بحضور فعلي.

وأضاف التقرير أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تسلم جوائز الأوسكار أجّلت حفل تسليم الجوائز إلى 25 أبريل 2021 عندما تفتح دور السينما من جديد في الربيع بما يسمح بمشاركة المزيد من الأفلام في المسابقة.

وعادة ما يقام حفل تسليم جوائز الأوسكار في مسرح دولبي الذي يضم 3400 مقعد في لوس أنجلوس. لكن بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا لم يتضح بعد عدد من سيسمح لهم بالحضور.