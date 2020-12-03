تصريح قاسٍ للأمير هاري بشأن كورونا.. ماذا قال؟

الخميس 3 ديسمبر 2020

لمح الأمير البريطاني هاري إلى أن جائحة فيروس كورونا هي عقاب من الطبيعة ودعا إلى مزيد من الإجراءات لمعالجة تغير المناخ.



وتحدث الأمير خلال حوار حول البيئة مع الرئيس التنفيذي لمنصة لبث الأفلام الوثائقية عن المناخ.

وقال هاري "قال لي أحدهم في بداية الوباء، يبدو الأمر كما لو أن الطبيعة الأم قد دفعتنا للانعزال بسبب سوء السلوك، لنتفكر فيما اقترفناه".

وأضاف "ذكرني ذلك بالتأكيد بمدى ارتباطنا جميعا، ليس كأشخاص فحسب ولكن من خلال الطبيعة. نحن نأخذ الكثير منها ونادرا ما نرد الكثير".

وسبق ان أدلى هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، بآرائهما في قضايا مثل العرق والبيئة منذ تنحيهما عن أدوارهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة في نهاية مارس آذار وانتقالهما إلى كاليفورنيا.

وقال الأمير "كل قطرة مطر تسقط من السماء إغاثة للأرض العطشى. فلم لا يكون كل منا قطرة مطر؟ لو أن كلا منا اهتم؟ نحن نهتم لأننا مضطرون لذلك، لأن الخلاصة هي أن الطبيعة مصدر الحياة بالنسبة لنا".