شبيهة شيرين عبد الوهاب تشغل الجمهور.. هل هي نسخة عنها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدثت فتاة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بسبب ما تحدث عنه المتابعون من شبه كبير بينها وبين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وبدت وهي ترافق بأدائها إحدى أغنيات الأخيرة وهو ما أطلق موجة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وانقسم المتابعون بين من رأوا أن الشبه بينهما كبير إلا في ما يتعلق بلون العينين فيما اعتبر آخرون أن الفتاة لا تشبه شيرين على الإطلاق.

وجاء في التعليقات: “مرا ما في شبه شكلها ينرفز” و”حيل تشبها” و”نسخة” و”صدك تشبها” و”تشبهها لمن كانت شرين صغيره الشبه قوي” و”تشبه كل شي الا شيرين” و”80% الشبه”.

ويشار إلى أن شيرين كشفت في مداخلة هاتفية أجراها معها الإعلامي صبحي عطري ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 أنها في صدد إطلاق ألبوم غنائي سيشكل مفاجأة جميلة، رافضةً الإفصاح عن أي تفاصيل خوفاً من عرقلة مشروعها. ولفتت إلى أنها تتعاون في هذا السياق مع شركة “روتانا” مع حرصها على تطوير قدراتها كممثلة.