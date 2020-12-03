فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تعلن الاعتزال: اكتفيت بما قدمته

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أكدت الفنانة المصرية نيللي اعتزال الفن نهائيا بعد سؤالها عن أسباب غيابها عن الساحة.

وظهرت نيللي في حفل توقيع كتاب للفنان سمير صبري قائلة: مقدرش أفوت حاجة زي دي.

وأضافت: اكتفيت بما قدمته ولذلك لا أظهر في المناسبات العامة وأعيش حاليا حالة من الهدوء والسلام النفسي و هو أمر سعيدة جدا به بعد تقديمي عدد من الأعمال التي نالت استحسان الجمهور.

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