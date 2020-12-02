سوسن بدر تعلق على اختفائها عن السوشيال ميديا: “بحضر حاجات هتعجبكوا”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة سوسن بدر، عن أسباب اختفائها عن مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الفترة الماضية، وأكدت أنها تحضر مفأجاة جديدة لجمهروها دون أن تكشف عنها.

ونشرت سوسن بدر، صورة لها بالأبيض والأسود عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستجرام”، وعلّقت عليها بالقول: “أنا عارفة إني مختفيه بقالي حبه.. بس بحضر في حاجات إن شاء الله هتعجبكوا جدًّا.. وحشتوني”.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال سوسن كان مسلسل “خيط حرير”، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم مي عز الدين، ومحمود عبد المغني، ونيقولا معوض، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، ومي سليم، وأحمد صيام، ومحمد علي رزق، ويوسف عثمان، وولاء الشريف، وأحمد خليل، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

وفي سياق مختلف، تعيش سوسن حالة من النشاط الفني، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم “إلا أنا” مع النجم المصري تامر حسني، وانضمت إلى أسرة فيلم “ثانية واحدة” مع الفنانة دينا الشربيني، بالإضافة إلى تعاقدها على فيلم “بلالين” مع الفنانة كندة علوش.