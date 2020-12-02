بعد لجوئه للقضاء.. الإعلامية الكويتية مي العيدان تعتذر لأحمد بدير

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

اعتذرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، للفنان المصري القدير أحمد بدير، وذلك بعد يومين من لجوء الأخير للقضاء على خلفية تنمر الأولى عليه عقب صورة نشرتها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ لابنته ”سارة“ وأشادت بجمالها قائلة: ”مُزة بنت الأقرع“.



وأكدت مي العيدان، أنها لم تكن تقصد أن تجرح أحمد بدير، لافتة إلى أن السبب الرئيسي الذي دفعها للاعتذار هو شعورها بمدى الألم الذي سببته له وخوفها من الله.

ونشرت مي العيدان، مقطع فيديو عبر حسابها في ”إنستغرام“ وقالت: ”إمبارح بالليل بعد ما شوفت عدد من اللقاءات للفنان أحمد بدير، حسيت الراجل من صوته متألم وهو فنان كبير“.

وعقبّت ”العيدان“ قائلة: ”يمكن أنا حسيت الموضوع مزحة وهو خده على محمل شخصي، فأنا أمانة ما آبي يتنازل عن أي قضية آبيه يكمل في القضايا وارفع 10 أو 50 قضية“.

وتابعت الإعلامية الكويتية قائلًة: ”لكن أنا عن نفسي عشان بخاف من الله وإحنا عايشين في زمن وباء أخاف يصير لي شيء أو يصير له شيء ونروح من هالدنيا وأنا جارحتك وإنه هو ما يكون محللني لأنه هادا أهم من كل القضايا“.

واستطردت مي العيدان: ”بقوله ارفع بدال القضية مليون لكن أنا بعتذرلك عشان أنا سمعت صوتك وايد متألم وأنت كبير.. أنا أكيد بعتذر لك والرجوع للحق فضيلة“.

واستأنفت قائلة: ”وأنا كنت واخدة الموضوع دعابة خصوصًا إن بنتك شعرها كثيف وأنت كنت بتطلع في مسرحيات كتيرة بتضحك على صلعتك لكن ممكن في حياتك الشخصية واخد الموضوع بشكل مختلف أنا اعتذرلك من أجل رب العالمين لا أكثر ولا أقل“.

واختتمت مي العيدان: ”أنا اللي ضايقني إمبارح هو صوته المتألم وهو كبر في عيني لما قال لجمهوره ما حدا يدخل عندها ويسبها لأنها في النهاية ست وأنا بالأمانة هدول النقطتين الي ضايقوني“.

يأتي هذا بعد أن أكد المحامي المصري أشرف عبدالعزيز، الوكيل القانوني للفنان أحمد بدير، عبر بيان له جاء فيه: ”جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان“.

وأضاف البيان قائلًا: ”وذلك نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام mayl3eidankwt“.

وتابع البيان قائلًا: ”وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرا وسبا في حق الفنان القدير أحمد بدير“.