شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد: أنا تربية ملجأ وبحكى لربنا كل حاجة وبعتبره صاحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة اللبنانية "رولا سعد" ضيفة على تليفزيون الخليج 365، فى حوار جرئ كشفت من خلاله عن العديد من الأسرار، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

فى البداية تحدثت النجمة اللبنانية رولا سعد عن طفولتها التي وصفتها بالقاسية والصعبة، وذلك لوفاة والدها و هى في عمر صغير و زاد من صعوبة الأمر زواج والدتها بعد فترة قصيرة، حتى تربت فى دار أيتام هى وأشقائها وسط جو من القسوة و الظلم.

وقالت رولا فى حوارها إن الذى كسرها هو وفاة شقيقها جورج، حيث تعرضت في مرحلة الشباب لأكبر صدمات حياتها بفقدها شقيقها جورج و الذى وصفت فقده بأنه أصعب من كل ما مرت به.

وأضافت النجمة رولا سعد أنها مرت بظروف قاسية للغاية، ولم يقف بجانبها أحد سوى العذراء مريم، والله سبحانه تعالى، حيث كانت تعتبره صديق لها تحكى له كل شئ، وكان يقف بجانبها دائما، حيث كانت طفلة يتيمة ليس لها أسرة تحكى لها أى شئ.