متابعة بتجـــــــــــرد: حققت أغنية “الفرق الكبير” لرئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ والفنانة السورية أصالة نصري ما يقارب الـ25 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحها.
وفي التفاصيل حصد الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر حساب المستشار تركي آل الشيخ على موقع “إنستغرام” وما يفوق الـ7 ملايين مشاهدة عبر صفحته في “تويتر”، كما وتخطى فيديو الأغنية الـ6 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.
وأغنية “الفرق الكبير” تجمع للمرّة الأولى أصالة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ.
نفيد بالذكر أن أغنية “الفرق الكبير” من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.
كانت هذه تفاصيل خبر “الفرق كبير” لـ تركي آل الشيخ وأصالة تحقق الملايين في ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.