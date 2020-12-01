أصالة بعد طرح "الفرق كبير": "قبلت فيها أن أترك آثار جروحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة السورية أصالة نصري مقطع من أغنيتها الجديدة "الفرق كبير"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أصالة على الفيديو : "صباح النّجاح والمحبّة والقرابة الّتي ألّفت بين أرواح المحبّين .. صباح ينتشل الوقت من قاع السّكوت لأحرف ترتّبت لتعبّر عنّ مكنونها وترافقها آلات معها غنّت وترجمت باقي القصّة دون كلام .. قبلتُ فيها أنّ أتّرك آثار جروحي وبواقي دمعي بصوت هذه المرّة، امّ يرضى أنّ يصدّ هذه المشاعر خلفه وكعادتها منّ وراءه تختبئ".

أضافت: "نتشارك معاً جميع تفاصيل الحياة بمرّها وحلوها .. شكراً أحبّتي على دفئ مشاعركم وكلّ امتناني للطيّب الغالي أبو ناصر على اختياري لأغنية أعجبتني جدّاً كما أعجبتكم ، والشّكر موصول للأستاذ نوّاف عبد الله على لحن صاغه بسلاسة صعبه .. ولصديقي العزيز خالد عزّ محبّتي وامتناني لإتقانه دائماً توزيع الحروف الموسيقيّه بالشّكل المثالي".

أغنية "الفرق كبير" من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.

وكانت شركة "روتانا"، قد أعلنت منذ أيام، عن حفل أون لاين للفنانة السورية أصالة عبر منصة شاهد VIP يوم 4 ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ونشرت روتانا، بوستر ترويجي للحفل عبر حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت: "مكملين معاكم الطرب وأجمل اللحظات، رجعنالكم بحفل مميز مع أصالة الغناء العربي في حفل لايف أونلاين من تنظيم روتانا، عبر تطبيق شاهد VIP في 4 ديسمبر 10:00 بتوقيت السعودية"