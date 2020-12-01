تراند اليوم : والدة حلا الترك: ابنتي رفعت قضية عليّ وهذا ما حدث في المحكمة



كشفت منى السابر، زوجة المنتج البحريني محمد الترك، ووالدة الفنانة حلا الترك، تفاصيل مثيرة بشأن علاقتها بابنتها.

وقالت السابر في برنامج ET بالعربي إن حلا رفعت قضية عليها، دون أن تكشف ما نوع هذه القضية، وأضافت أنها التقت ابنتها منذ مدة في المحكمة وأن الأخيرة رغبت بالحديث مع والدتها لكنهم منعوها، ولم توضح من تقصد بمنعوها، إلا أن الجمهور توقع أن يكون والدها محمد الترك أو جدتها.

وأضافت في دفاعها عن ابنتها التي برأيها ما زالت في عمر المراهقة ولا تتصرف بحكمة: “مش بايدها ولأنه اللي حواليها والجو بشكل عام وما في بنت بترضى أن ترفع هي قضية على أمها، أنا بتمنى من الجمهور ما يحكم على حلا، لأنه ما حدا يعرف كيف الظروف اللي حلا عايشتها”.

وتطرقت السابر في حديثها إلى اللقاء الأخير، الذي ظهرت فيه حلا الترك خلال حلولها ضيفةً على برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، وخاصة عند سؤال الأخير لحلا عن أهم 3 أشخاص في حياتها لتجيب “جدتها، عمتها، خالتها” متجاهلة والديها، وعلقت السابر على هذا السؤال: “ما حبيت اللقاء أو طريقة الاسئلة وحلا بعدها صغيرة وأنا مستاءة وزعلانة أن تنحط في هيك طريقة أسئلة”، وأضافت أنه من الصادم أن تتجاهل حلا والدها ووالدتها.

ووجهت في نهاية حديثها رسالة إلى ابنتها قالت من خلالها: “يا حلا أنا أم وما بتعرفي قيمة هذه الكلمة إلا لما تصيري أم وإنت بالنهاية بتضلك بنتي وبدي شوفك أحسن العالم بس حسي بإمك قديه عم تعاني لأني أنا لا أحب أن تكوني في هذه المواقف خاصة إنك معروفة والكل حابين إنه حلا تكون في حضني وإن شاء الله أشوفها عن قريب لأني فعلا حابة أشوفها ويمكن أنزل دبي عشان أشوفها”.