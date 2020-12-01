فيديو..عاصي الحلاني يهنىء الشعب الإماراتي بيومهم الوطني

حرص الفنان عاصي الحلاني، على تهنئة الشعب الإماراتي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تضمن الفيديو مقطع من أغنية "دبي الحلم الواعد"، وعلق عليه قائلاً:" ‏اتقدم بالتهنئة باليوم الوطني الأماراتي‏ من ⁧‫دولة الأمارات العربية المتحدة‬⁩ قيادةً وشعباً ادام الله عليكم الأستقرار والأزدهار ونعمة الأمن والأمان ‏⁧".

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الأغنية قدمها الحلاني خصيصاً لدولة

الإمارات عام 2013، من كلمات:مارسيل مدوّر، ألحان:عاصي الحلاني، توزيع:طوني سابا.

يذكر ان آخر إصدارات الحلاني الغنائية كانت من خلال أغنية "رجعتيني لبدايتي" التي تم طرحها خلال يوليو الماضي، وسجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات : عبير ابو اسماعيل الحان : حسان عيسى توزيع : عمر صباغ، وتقول

كلماتها"من عادتي أحمل ضحكتك بالدني زواتي وهوايتي اتمري بعيونك أنا يا مرايتيحكايتي معك أبتدت رح كملا لنهايتي من عادتي أحمل ضحكتك بالدني زواتي وهوايتي اتمري بعيونك أنا يا مرايتيحكايتي معك أبتدت رح كملا لنهايتي ما بلبقلك غير الفرح".

يالإضافة إلى مشاركته في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، التي أقيمت فعالياته خلال مطلع نوفمبر الماضي، في دار الاوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور جماهيري كامل العدد، مع الإلتزام بإجراءات الوقاية ضد كورونا، وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي وتوفير وسائل التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.

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