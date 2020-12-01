شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد اللمبى ودينا الشربينى لأول مرة فى عمل واحد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجمان محمد سعد ودينا الشربينى في إعلان واحد لإحدى الشركات الكبرى، حيث صورا الثنائى مشاهد الإعلان الأيام الماضية فى مدينة 6 أكتوبر، ولأول مرة يجتمع محمد سعد اللمبى مع دينا الشربينى في عمل واحد.

وكانت آخر أعمالها "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان ويذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس".

أما النجم محمد سعد يحضر لفيلم جديد يجمع بينه وبين النجم الكبير يحيى الفخرانى "الصحبة الحلوة" من إخراج ساندرا نشأت، ومن سيناريو الكاتب الكبير وحيد حامد، ولم يتم تحديد موعد لبدء التصوير في الوقت الحالي.

وكانت آخرأعمال محمد سعد فيلم "محمد حسين"، للمخرج محمد على وتأليف شريف عادل، وشارك في بطولته كل من مى سليم وسمير صبرى، ودينا محسن ويزو، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت.