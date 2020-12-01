تراند اليوم : فنانات فى بئر “الخيانة” .. والزوج المتهم الأول !!

فجرت الراقصة صافيناز قضية الخيانة الزوجية ، وادهشت الملايين بقولها ان زوجها ” عينه زايغه” ولا يهتم بها بل يغازل اى امراة اخرى .

كثير من الزوجات يلقي بالكرة فى ملعب الزوج . لكن الحقيقة ان الزوجة هى المتم الاول فى هذه القضية لانها ببساطة تنسى او تتناسى ان لديها زوج يحتاج الى اهتمامها بينما هى مش فاضية !!

التصريح الصادم الاخر الذى فجر هذه القضية الخطيرة هو للفنانة ريهام عبد الغفور ، التى كشفت بكل صراحة ان سبب طلاقها هو خيانة زوجها لها .

هذه التصريحات تكشف عن ان “الخيانة” من أبشع التجارب التي تمر بها المرأة، ويظن الكثير أن هذا الخطر قد يكون بعيدا عن حياة النجمات اللاتي يٌنظر إليهن بإعجاب من كل المحيطين بهن، ولكن في الحقيقة كأس الخيانة لم يترك حتى النجمات.

الخليج 365 ترصد فى هذا التقرير حكايات عن فنانات وقعن فى بئر الخيانة .

– غادة عبد الرازق:

اعترفت بخيانة زوجها، وذكرتها أكثر من مرة، من بينهم في حوارها مع برنامج “مصارعة حرة” حيث قالت أنه خانها مرة واحدة وقد أمسكت به، ولكنهما بعد ذلك تصالحا، ولكن في سياق آخر قد تم الطلاق بين غادة عبدالرزاق وزوجها الإعلامي محمد فودة في 2015.

– سمية الألفي:

صرحت في برنامج “فحص شامل” بخيانة زوجها السابق فاروق الفيشاوي لها، إلا أنها تكيفت مع الوضع بسبب حبها له، وتفهمها أنها نقطة ضعف، وتأكدها أيضا من حبه لها، ولكن في نهاية الأمر لجأت للطلاق.

– ديما بياعة:

لعل ديما بياعة أشهر النجمات اللاتي اعترفن بالخيانة بسبب ذكر الأمر أكثر من مرة في مقابلاتها، إلى جانب أنه حسب قولها الخيانة التي تعرضت لها مزدوجة من زوجها السابق تيم حسن، وصديقتها نسرين طافش، وقد ترتب على ذلك الطلاق.

– علا غانم:

النجمة علا غانم أيضا اعترفت بتعرضها للخيانة مرتين من زوجها الثاني، وذلك في مقابلة تلفزيونية، وقد أشارت إلى هذا الزواج على أنها غلطة.

– دينا الشربيني:

قالت دينا الشربيني أنها تعرضت للخيانة، وأنها لا تزال على صلة طيبة بمن خانها لأنها من طبيعتها المسامحة، كما صرحت أن فعل الخيانة قد ألمها كثيرا خاصة أنه كان مع إحدى الصديقات.

– سماح أنور:

أما النجمة سماح أنور والتي تعرف بتكتمها عن حياتها الشخصية، فقالت إنها تعرضت للخيانة أكثر من مرة، ولكنها لا تقول بسبب حبها لهذا الشخص.

– دينا:

نفس الأمر صرحت به النجمة دينا، بأنها تعرضت للخيانة أكثر من مرة، وأشارت أنها تم خيانتها بسبب عدم تفرغها له، وأن الرجل لا يخون لأنه يطمح للأكثر ربما يريد الأقل.

– رانيا يوسف:

صرحت الفنانة رانيا يوسف أنها تعرضت للخيانة 3 مرات، مرتين قبل الزواج ومرة بعده، وقالت “والله أعلم”، مشيرة أنه ربما يكون هناك خيانات أخرى لا تعرفها.

كما أوضحت أنها كانت تشك في الأمر، وما أكد لها حين سمعت الآخرين يتحدثون عن الأمر.

-نجلاء بدر:

أما الفنانة نجلاء بدر، قالت إنها تخصص خيانة وأن نصف كتاب الخيانة لديها، إلى جانب أن كثرة خيانة الرجال لها جعلها ترفض الدخول في أي علاقة لمدة 6 سنوات.

وعن ردة فعلها عن ما تراه من خيانة، فهي تفضل الانسحاب ولا تحب المواجهة لأن لا فائدة منها.

– ليلى مراد:

أما في نجوم الزمن الماضي فقد لعبت الخيانة دورا كبيرا في انفصال ليلى مراد عن زوجها الفنان أنور وجدي، حيث انتشرت شائعات حول ارتباطه بامرأة فرنسية تدعى “لويست” حيث قامت بالتنكر في ملابس خادمة لكي تكتشف في النهاية أنه بالفعل يخونها، وقد كانت هذه نهاية لأحد أشهر ثنائيات السينما العربية.

