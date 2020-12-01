شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق تصوير مسلسل "نسل الأغراب" فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الثلاثاء تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان المقبل بصعيد مصر وتحديداً محافظة سوهاج، حيث سافر فريق العمل لتصوير بعض المشاهد هناك، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل محمد سامى من معاينة الديكورات، واختار صناع المسلسل مناطق حية من الصعيد لتصوير هذه المشاهد، والمسلسل تدور أحداثه في الصعيد.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى .