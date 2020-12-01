أشرف عبد الباقى ونجوم مسرح مصر في حفل زفاف زميلهم محمد توب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في الاحتفال بعقد قران وزفاف نجم مسرح مصر "محمد توب" على "ندى مكي". شهد علي عقد القرآن الفنان أشرف عبد الباقي وكان ضمن الحضور نجوم مسرح مصر منهم مصطفي خاطر، وأوس أوس، محمد عبد الرحمن ، وائل عوني، مصطفى بسيط، وسارة درزاوي، ويزو وزوجها الفنان شريف حسني وسليمان عيد، أحمد فهيم، حامد شراب، محمد انور، إبرام سمير، صميده، سامح حسين والشيف علاء الشربيني.

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